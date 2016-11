Die Verantwortlichen von EA gehen davon aus, dass Titanfall 2 auf Jahre hinweg erfolgreich sein wird. Man wird alles dafür tun, den Titel zu supporten.

EAs Chief Competition Officer Peter Moore hat sich erneut zu den Zukunftsplänen mit Titanfall 2 geäußert. Auf der Credit Suisse 2016 Technology Conference sagte er, dass der Titel ein hochqualitatives Projekt sei, was sich in den nächsten Jahren noch verkaufen werde.

Deshalb möchte EA das Spiel mit einem stetigen Zufluss an gratis Inhalten innerhalb der nächsten zwölf Monaten unterstützen und so die Spielerbasis immer weiter ausbauen. Auch wenn der Verkaufserfolg zu Beginn ausblieb, geht man davon aus, dass sich der Titel mit der Zeit zu einem Erfolg entwickeln wird. Was meint ihr? Hat Titanfall 2 das Potenzial dazu, zu einem Dauerbrenner zu werden oder wird war der mäßige Verkaufsstart bereits ein schlechtes Omen?