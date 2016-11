Electronic Arts wurde bereits von Analysten für den Release-Termin von Titalfall 2 kritisiert, jetzt beschwichtigt der Publisher: Der kurzfristige Erfolg sei EA weniger wichtig.

Vor wenigen Wochen zeigten sich Analysten über Titanfall 2 enttäuscht, durch den zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare gewählten Release-Termin würde sich der Shooter wohl "nur" fünf bis sechs Millionen Mal verkaufen. In San Francisco meldete sich nun Electronic Arts Chief Financial Officer Blake Jorgensen zu Wort - und stellte den kurzfristigen Verkaufserfolg des Shooters in den Hintergrund.

Viel wichtiger als die Absätze sei die langfristige Etablierung der Marke Titanfall, daher gehe es Electronic Arts nicht um die Verkaufszahlen vom ersten Tag oder den ersten Wochen. Vielmehr wolle man über längere Zeit "sehr viele Dinge mit Titanfall machen, um die Menschen weiterhin bei der Stange zu halten". Dazu zählen "eine große Anzahl" an kostenlosen Download-Inhalten, die man bis ins nächste Jahr veröffentlichen werde.