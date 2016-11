Titanfall-Entwickler Respawn und der Publisher Electronic Arts scheinen derzeit nicht die allerbesten Freunde zu sein, gegenüber einer EA-Aussage reagierte der Respawn-Chef ungehalten.

Harmonische Beziehungen sehen anders aus, als zwischen dem Titanfall-Entwickler Respawn Entertainment und dem Publisher Electronic Arts. Vince Zampella, Chef des Studios, ließ in einem Interview durchblicken, dass die Stimmung zwischen den beiden Partnern angespannt zu sein scheint. Gegenüber Glixel.com äußerte sich Zampella über Titanfall 3, für das "wir gerne mehr aus der Story und dem Universum erzählen würden. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir noch mehr dazu machen werden", so Zampella. "EA hat vielleicht schon etwas angekündigt. Devin?"

Mit "Devin?" spricht Zampella den EA-PR-Mann Devin Benett an, der bei dem Interview mit dabei war. Dieser entgegnete mit der bereits bekannten Aussage EAs, dass man sich dem Titanfall-Franchise verpflichtet fühle. Zampella zurück: "Was auch immer zum Teufel damit gemeint ist" ("So, whatever the fuck that means").

Für Verstimmung könnte unter anderem die PR rund um den Veröffentlichungstermin von Titanfall 2 gesorgt haben, wurde es doch genau zwischen Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare in den Handel geworfen. Electronic Arts teilte gegen das "lahme und schwerfällige" Call of Duty aus, von dem sich ausgerechnet Respawn Entertainment distanzierte - Respawn wurde von ehemaligen CoD-Entwicklern gegründet, die Sticheleien gingen also womöglich gegen ehemalige Kollegen.

Ob und wie es zwischen EA und Respawn kriselt, bleibt abzuwarten. Ein Titanfall 3 scheint aber so gut wie sicher, verfolgt der Publisher mit der Marke doch langfristige Ziele.