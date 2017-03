Spieler des aktuellen Actionspiels Titanfall 2 dürfen sich mal wieder über frische Inhalte freuen, denn der nächste kostenfreie DLC steht noch im März ins Haus.

Der neue Zusatzinhalt von Entwickler Respawn Entertainment wird den Namen "Colony Reborn" tragen und soll ab dem 30. März 2017 zum Download bereit stehen. Dabei erwartet euch in erster Linie ein Remake der Karte "Colony" aus dem originalen Titanfall.

Daneben gibt es mit der R-101 aber auch noch eine neue Waffe, die sich durch eine einzigartige Vielseitigkeit auszeichnen soll und unter anderem über ein ACOG-Zielfernrohr verfügt. Auch eine neue Exekutionsanimation namens "Curb Check" ist an Bord. Als kostenpflichtige Extras gibt es zum neuen DLC auch neue Prime-Titan-Skins, Camouflage-Texturen und mehr.

Wer bislang noch einen Bogen um Titanfall 2 gemacht hat, der bekommt anlässlich des DLC-Release die Möglichkeit, sich vom Spiel zu überzeugen. Gleichzeitig wird am 30. März nämlich auch ein weiteres Free-Trial-Wochenende durchstarten, das dann bis zum 03. April andauern wird. In dieser Zeit könnt ihr zudem auch die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten als sonst üblich einheimsen.