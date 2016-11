Bereits früh war bekannt, dass es keinen Season Pass für Titanfall 2 geben wird und das alle DLC-Inhalte kostenlos sein werden. Jetzt erklärt EA warum.

Da Titanfall 2 keinen Season Pass besitzt, wird es in Zukunft alle Erweiterungen und Maps kostenlos zum herunterladen geben. Damit entzieht sich Entwicklerstudio Respawn einer gängigen Methode, auch nach dem Erscheinen eines Spiels noch weiterhin Geld verdienen zu können. In einem Investoren-Meeting in der vergangenen Nacht sprach Electronic Arts CEO Andrew Wilson über diesen Plan und erklärte, warum man sich für diesen Weg entschieden habe.

Vor allem das positive Feedback von Außen an diesem Plan habe Respawn und EA davon überzeugt, keinen Season Pass anzubieten. Gerade die Rückmeldungen aus Social-Media-Plattformen und auf den jeweiligen Store-Seiten seien "sehr, sehr positiv" laut Wilson. Dazu habe Respawn und EA eine "große Verantwortung gegenüber den Spielern", eine zukunftsträchtige Franchise aus Titanfall zu bauen. Man möchte nicht kurz nach Release die Spieler in verschiedene Lager einteilen, sondern will der Community ein einheitliches Spielerlebnis ermöglichen.

Was sagt ihr zu diesem Plan? Sollten sich andere Entwickler und Publisher eine Scheibe von diesen Plänen abschneiden oder zahlt ihr gerne für Zusatzinhalte?