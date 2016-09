Die Arbeiten an Titanfall 2 wurden offiziell abgeschlossen. Der Titel wird nun also für die Auslieferung vorbereitet. Der Release am 28. Oktober sollte also wie geplant eingehalten werden.

Gute Nachrichten für Fans von Titanfall 2: Die Arbeiten an dem Titel wurden offiziell abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Gold-Version des Spiels nun vervielfältigt und an die Händler verschickt wird, damit ihr das Spiel pünktlich zum Release in den Regalen finden könnt.

Jedoch wird im Hintergrund vermutlich schon am ersten Update zum Spiel gearbeitet. Nun dürft ihr euch jedoch erstmal darauf freuen, ab dem 28. Oktober flotte Schlachten im Mehrspielermodus mit eurem Titan auszutragen. Doch dieses Mal gibt es auch eine Singleplayer-Kampagne, die den Fokus nicht nur auf knallharte Action, sondern auch ruhige Momente legt.