Respawn Entertainment hat sich erneut zum kommenden Titanfall 2 zu Wort gemeldet und nun die erste Map bestätigt, die nach dem Release kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.

Bereits Ende August hatte Respawn die Rückkehr der von Fans favorisierten Karte "Angel City" angedeutet, nun hat man Nägel mit Köpfen gemacht. Via offizieller Webseite zum Spiel hat man angekündigt, dass die Map im Dezember als kostenfreier Inhalt ein Comeback geben wird. Es wird sich dabei gleichzeitig auch um die erste Karte handeln, die Respawn Entertainment nach dem Spiel zusätzlich für lau zur Verfügung stellt.

Darüber hinaus bestätigte der Entwickler weiter, dass kosmetische Ingame-Gegenstände für das Spiel als herunterladbarer Inhalt angeboten werden. Diese Items können käuflich erworben werden, so dass also auch Mikrotransaktionen Einzug in das Spiel erhalten.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PS4, PC und Xbox One.