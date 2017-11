Damit hätten die Anhänger des Action-Rollenspiels Titan Quest wohl kaum gerechnet: Eine zweite Erweiterung namens "Ragnarök" ist ab sofort erhältlich und verschlägt euch in das nördliche Europa. Es ist das erste Update seit 10 Jahren!

Ein ganzes Jahrzehnt nach der Veröffentlichung der ersten Erweiterung "Immortal Throne" für das Action-Rollenspiel Titan Quest erschien kürzlich wie aus dem Nichts das zweite Add-on namens "Ragnarök". In Titan Quest: Ragnarök begebt ihr euch in die unerforschten Länder des nördlichen Europa, wo ihr auf neue Gegner trefft. Natürlich findet ihr dort auch frische Fähigkeiten und zahlreiche Schätze. Die hinzugefügte Geschichte rund um Kelten, Nordmänner und die Götter von Asgard ist zugleich auch der bisher größte Akt von Titan Quest.

Inhaltlich gibt es allerdings nicht nur einen zusätzlichen Akt, denn es ist ebenfalls möglich, die Charakterstufe 85 zu erreichen und somit noch stärker zu werden. Eine zehnte Spezialisierung, der Runenmeister, kann ebenfalls ausgewählt werden. Dieser magische Krieger beherrscht sowohl den Einsatz von Zaubern als auch Waffen.

Was die Gegenstände und Ausrüstung betrifft, so findet ihr während eures Abenteuers sowohl keltische Schilde als auch berühmte Waffen aus germanischen Legenden. Zu guter Letzt wurde auch an der Technik von Titan Quest in Form neuer grafischer Effekte, verbesserter Ragdoll-Physik und Benutzeroberfläche sowie Modding-Werkzeugen geschraubt.

Der offizielle Preis für das Add-on beträgt 19,99 Euro. Bis zum 24. November erhaltet ihr einen Veröffentlichungsrabatt von 25 Prozent beim Kauf von Titan Quest: Ragnarök via Steam.