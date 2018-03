Limitierte Far Cry 5-Versionen zweier Headsets angekündigt

Thrustmaster bringt dank seiner exklusiven weltweiten Partnerschaft zwei limitierte Far Cry 5-Headsets zum Launch des neuesten Spieles für PS4, Xbox One und PC auf den Markt.

Thrustmaster bringt zwei Multiplattform-Modelle auf den Markt: die Headsets Y-350CPX und Y-300CPX in einer limitierten Far Cry 5 Edition. Das High-End-Modell Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition verfügt laut Hersteller über folgende Features:

Hochleistungsmikrofon: Richtmikrofon, abnehmbar und verstellbar. Speziell entwickelt, um für möglichst effektive Kommunikation mit den Mitspielern nur die Stimme des Spielers anzupeilen und möglichst wenige Interferenzen zuzulassen.

Y Sound Commander für anpassbare Steuerung der integrierten 7.1 Virtual Surround Sound-Technologie, ein EIN/AUS-Schalter für das Mikrofon und die Möglichkeit, die Wiedergabe der eigenen Stimme an- und auszuschalten.

60 mm-Treiber für den nahezu kräftigsten Bass, der für Konsolenspiele verfügbar ist.

Polster aus Memory-Schaum für effektive, passive Isolierung, die kombiniert mit eingebauter elektronischer Bassverstärkung eine doppelte elektroakustische Bassverstärkung bietet.

Passform und Veredelung in Profi-Qualität mit Polstern aus Memory-Schaumstoff, geräuschreduzierender Mikrofonabdeckung aus Schaumstoff und einem rot-weiß-blauen geflochtenen Kabel.

Das Y-300CPX Far Cry 5 Edition ist die hochauflösende, hochqualitative Stereo-Version des Modells Y-350CPX.

Abnehmbares und anpassbares Richtmikrofon, für perfekte nutzerspezifische Anpassung.

50 mm Treiber.

Exklusive doppelte elektroakustische Bassverstärkungs-Technologie.

Multifunktions-Controller zur Anpassung des Audio- und Bassniveaus im Spiel.

Das Y-350CPX 7.1 Powered Far Cry 5 Edition und das Y-300CPX Far Cry 5 Edition Headset sind mit Veröffentlichung des Spieles Far Cry 5 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 99,99 Euro und 59,99 Euro (inklusive MWSt.) verfügbar.