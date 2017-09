Mitglieder der FlightSim-Community dürfen sich freuen: Thrustmaster veröffentlicht mit dem T.Flight Hotas One den ersten offiziellen Flightstick für die Xbox One.

Basierend auf dem T.Flight Hotas-Konzept wurde eine umfangreiche Lösung entwickelt und offiziell für die Xbox One sowie Windows 7, 8 und 10 lizensiert. Thrustmaster hat zudem mit Frontier zusammengearbeitet, um für eine komplette Unterstützung des T.Flight Hotas One in Elite Dangerous für Xbox One zu sorgen. Der T.Flight Hotas One wird mit einem Patch für Elite Dangerous am 26. September 2017 voll kompatibel mit dem Spiel.

Das ergonomische T.Flight Hotas-Design (kombiniert mit neu entwickelter Elektronik der nächsten Generation, offiziell lizenziert sowohl für Xbox One als auch Windows 7, 8 und 10 und einschließlich einer Schnittstelle für ergänzende Geräte, die den Benutzern die Installation eines TFRP Rudersystems erlaubt) ermöglicht sofortige Spielbarkeit und die Möglichkeit, sich allen FlightSim-Genres anzupassen.

Ein weiteres Key-Feature ist der abnehmbare Schubregler in Originalgröße, mit dem Spieler die Beschleunigung ihres Flugzeuges oder Raumschiffes leicht steuern können. Darüber hinaus verfügt der Joystick über eine präzise Ruderfunktion: diese korrespondiert mit den Pedalen, die von Piloten zum Bedienen des Steuers verwendet werden, was dem Flugzeug eine Rotation um seine Vertikalachse ermöglicht (und das Flugzeug damit nach links und rechts steuern lässt, ohne Höhe zu verlieren). Diese Ruderfunktion wird durch das Rotieren des Steuergriffs zugänglich (mit Feststellfunktion), oder auch durch den progressiven Kipphebel an der Vorderseite des Schubreglers.

Der T.Flight Hotas One-Joystick ist Teil des Thrustmaster FlightSim-Ecosystems. Daher ist es auch kompatibel mit den T.Flight Rudder Pedals – das erste Rudersystem mit dem S.M.A.R.T (Sliding Motion Advanced Rail Tracks)-Gleitschienensystem.

Der T.Flight Hotas One ist ab dem 7. Oktober 2017 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 79.99 Euro erhältlich.