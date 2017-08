Krasses Premium-Lenkrad für PC & Xbox One vorgestellt

Zusammen mit dem bekannten Renn- und Fahrzeugausstatter Sparco bringt Thrustmaster im nächsten Monat ein exklusives Premium-Lenkrad auf den Markt. Der Spaß hat allerdings auch seinen Preis.

Das Lenkrad, das auf den etwas sperrigen Namen TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod hört, ist ein maßstabsgetreuer Nachbau des echten Sparco-Sportlenkrads P310 mit einem Durchmesser von 31 Zentimetern. Es verfügt über eine Frontblende aus Metall, einen Lenkkranz bezogen mit echtem Wildleder, zwei sequentielle Schaltwippen, 14 Action-Buttons und ein D-Pad mit Druckfunktion.

Technisch wartet das edle Stück unter anderem mit dem Thrustmaster Quick Release-System zur einfachen Abnahme des Lenkrads von der Servobasis, einen einstellbaren Lenkeinschlagswinkel von 270° bis 1080° sowie einem neuen Motor Cooling Embedded-Kühlsystem auf. Letzteres soll den Motor vor Überhitzungseffekten schützen und damit einerseits eine gleichbleibend reaktionsfreudige Eingabe ermöglichen sowie andererseits einen geräuscharmen Betrieb sicherstellen.

Zudem verfügt das TS-XW Racer SPARCO P310 Competition Mod über einen integrierten Speicher, um eure Einstellungen abspeichern und die Firmware aktualisieren zu können.

Neben dem Lenkrad liegt dem Paket auch ein Pedalset mit drei Pedalen aus Metall bei, die in Höhe, Neigungswinkel und Abstand nach euren Bedürfnissen angepasst werden können.



Laut Thrustmaster wird das Lenkrad im September zum Preis von 699,99 Euro (UVP) in den Handel kommen. Unterstützt werden neben Xbox One und Windows 10 auch Windows Vista, 7 und 8. Außerdem ist das TS-XW Racer SPARCO P310 Competition natürlich mit dem gesamten Thrustmaster-Ökosystem (Pedalsets, abnehmbare Lenkräder, Gangschaltungen) kompatibel.