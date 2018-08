Ist ein neuer Timesplitters-Teil in Planung? Nachdem sich THQ Nordic die Rechte gesichert hat, scheint das zumindest sehr wahrscheinlich. Auch Second Sight befindet sich nun in der Hand des Publishers.

THQ Nordic vereint weitere Marken unter seiner Hand. Nun hat sich der Publisher die Rechte an Timesplitters und Second Sight gesichert. Bei Letzterem handelt es sich einem Splinter Cell nicht unähnlichen Stealth-Shooter, der allerdings um die Komponente übernatürlicher Kräfte erweitert wurde. Für viele dürfte aber wesentlich spannender sein, dass nun die Chancen auf einen neuen Teil aus der Timesplitters-Reihe gestiegen sind.

In den ersten fünf Jahren des neuen Jahrtausends entwickelte Free Radical Design gleich drei Spiele, die unter Fans sehr geschätzt werden. Kein Wunder, in dem Studio arbeiteten fähige Leute: Ehemalige Mitarbeiter von Rare, die unter anderem an Perfect Dark beteiligt waren. Trotzdem blieben die Spiele zumindest hinsichtlich der Verkäufe hinter den Erwartungen zurück. Ein geplanter vierter Teil wurde nie veröffentlicht. 2008 musste das Unternehmen schließlich Insolvenz anmelden.

Die Rechte gingen ein Jahr später an Crytek, wurden alleridngs 2014 wieder an Deep Silver weitergereicht, das im Februar 2018 schließlich von THQ Nordic übernommen wurde. Nun bleibt die Frage, was der aktuelle Publisher mit Timesplitters plant. Möglicherweise werden die bisherigen drei Spiele nur neu aufgelegt. Vielleicht erhalten Fans in einigen Jahren aber auch die lang erhoffte Fortsetzung.