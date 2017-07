THQ Nordic gibt sich auf der gamescom in Köln in Kürze natürlich ebenfalls die Ehre und hat im Vorfeld nun das Line-up für die Messe bekanntgegeben.

Die weltgrößte Spielemesse steht mit der gamescom vor der Tür und auch THQ Nordic darf auf dieser natürlich nicht fehlen. Insgesamt wird das Unternehmen dabei acht Titel im Gepäck haben, dabei auch deren zwei, die bis dato noch nicht angekündigt wurden.

So gibt es eine nahezu fertiggestellte Version von ELEX ebenso zu sehen, wie Battle Chasers: Nightwar; Letzteres wird erstmals auch auf der Switch spielbar sein. Weiterhin mit dabei sind SpellForce 3, Aquanox: Deep Descent, Die Gilde 3 und Wreckfest von Bugbear Entertainment.

Die erste der beiden Ankündigungen betrifft eine nagelneue IP, bei der es sich um ein Open-World-Rollenspiel handelt, das in einem einzigartigen Universum angesiedelt ist und sich selbst als postapokalyptisches Kung-Fu Fabel bezeichnet. Die zweite Neuankündigung ist ein neuer Teil einer bekannten und unheilvollen Marke; wir dürfen also gespannt sein.

THQ Nordic wird auf der gamescom in der Entertainment Area in Halle 8 an Stand A011 zu finden sein.