THQ Nordic wird sich in Kürze die Ehre auf dem US-Event PAX East geben und dort neue Informationen zu zahlreichen kommenden Titeln bestätigen. Auch zwei Überraschungen hat man im Gepäck.

Vom 10. bis zum 12. März 2017 findet im Boston Convention & Exhibition Center die PAX East statt. Neben zahlreichen anderen Entwicklern und Publishern ist dann auch THQ Nordic vor Ort, um die aktuellen Titel des eigenen Line-ups vorzustellen.

So dürft ihr neue Informationen und auch Spieleindrücke zu den Spielen ELEX, SpellForce 3, Battle Chasers: Nightwar, This is the Police und Lock's Quest erwarten. Alle Titel sind für eine Veröffentlichung noch in diesem Jahr vorgesehen.

Mit zwei aufpolierten Titeln hat man außerdem auch Überraschungen in Boston dabei. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage von de Blob, die ab dem 27. April 2017 für den PC via Steam erhältlich sein soll. Sine Mora EX ist eine erweiterte Version von Sine Mora; das Shoot'em-Up soll ab Sommer 2017 erhältlich sein.