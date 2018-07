Die gamescom in Köln rückt immer näher und immer mehr Entwickler und Publisher geben ihr Line-up für die Messe bekannt. Auch THQ Nordic ist vor Ort und hat unter anderem erstmals eine spielbare Version von Darksiders III im Gepäck.

Die gamescom findet in diesem Jahr zum mittlerweile zehnten Mal statt und auch THQ Nordic ist vom 21. August an vor Ort. Jetzt hat der Publisher sein Line-up bekannt gegeben. In der Entertainment-Area dürfen sich Messebesucher ganze vier Titel näher ansehen, darunter zum ersten Mal auch das nächste Action-Epos Darksiders III.

In Halle 8 am Stand A011 ist neben Darksiders III auch erstmals Generation Zero aus dem Hause der Just-Cause-Macher Avalanche Studios anspielbar. Dabei handelt es sich um ein neues Koop-Abenteuer für vier Spieler, das in einem alternativen Schweden der 80er Jahre spielt. Komplettiert wird das von allen spielbare Line-up von Biomutant sowie vom frostigen Abenteuer Fade to Silence.

Hinter verschlossenen Türen wird THQ Nordic zudem noch vier weitere Titel den Pressevertretern zeigen, darunter Townsmen VR und Wreckfest. Mit dabei sind auch zwei weltexklusive Neuankündigungen, die im Zuge der offiziellen Eröffnung der gamescom 2018 publik gemacht wird. Die Enthüllung wird per Livestream am Dienstag, den 21. August um 11:00 Uhr ins Netz übertragen.