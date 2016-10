Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, kurz BPjM, hat mit Red Faction einen einst populären Shooter wieder vom berühmt-berüchtigten Index genommen. Publisher THQ Nordic nimmt es mit Humor.

Das Unternehmen beginnt die entsprechende Meldung nicht ohne eine gewisse Ironie mit den Worten: "Red Faction nach nur 13 Jahren vom Index genommen." Die zuständige Behörde traue den deutschen Jugendlichen nun offenbar mehr Medienkompetenz zu, heißt es weiter, denn Schnitte waren für diesen Schritt nicht notwendig.

Auch in einer Stellungnahme geht THQ Nordic in Person von Publishing Director Jan Binsmaier das Thema mit einer Portion Sarkasmus an: "Bei THQ Nordic wussten wir um die Tragweite dieser Entscheidung und stellten uns todesmutig dieser Aufgabe. Zwischendurch sogar auf Hochdeutsch. Wir kümmern uns natürlich weiterhin liebevoll um unseren mittlerweile mehr als 350 Spieletitel umfassenden Katalog und werden auch weiterhin alles dafür unternehmen, dass Gamer unsere Spiele spielen können."

Kurzum: Wer sich Red Faction jetzt auch noch einmal ganz offiziell und legal in Deutschland zu Gemüte führen möchte, der kann sich den betagten Shooter nun ansehen.