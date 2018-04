Die wichtigste Branchenmesse rückt mit der E3 2018 im Juni langsam aber sicher näher, doch ein größeres Unternehmen wird dieses Mal in Los Angeles schon einmal nicht vor Ort sein.

THQ Nordic wird der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles in diesem Jahr fern bleiben; das hat das Unternehmen nun in einer Pressemeldung bestätigt. Demnach werden wir auf neue Eindrücke der vielversprechenden Titel Darksiders III oder Biomutant ebenso verzichten müssen, wie auf die zu Fade to Silence oder Wreckfest.

Die Begründung von THQ Nordic ist durchaus auch etwas humorvoll: Man wolle schlicht auch nicht auf das Bier zur Fussball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland verzichten und das sportliche Großereignis von Zuhause aus verfolgen. Da bleibt dann eben kein Raum mehr für eine E3-Teilnahme.

Stattdessen wird man in diesem Jahr dann der gamescom in Köln im August einen größeren Besuch abstatten und die hauseigenen Titel dann dort auch dem Messepublikum präsentieren. Bis es zu diesen aber neue Infos gibt, müsst ihr euch also noch etwas länger gedulden. Auch einige unangekündigte Titel wird man in Köln dann vorstellen. Zudem sicherte man das Kommen zur PAX West in Seattle kurz nach der gamescom zu.