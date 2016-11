This War of Mine

This War of Mine feiert zweijähriges Jubiläum und die Entwickler haben eine Anniversary Edition veröffentlicht. Sie erweitert das Spiel um zahlreiche neue Inhalte.

11 bit studios feiern die Veröffentlichung von This War of Mine vor zwei Jahren und mit einer besonderen Anniversary Edition des Titels. Sie erweitert das Spiel um neue Charaktere, neue Gebiete und ein völlig neues Ende. Wer bereits Besitzer von This War of Mine ist, der bekommt die Extras als kostenlosen DLC spendiert. Das Upgrade könnt ihr ab sofort via Steam oder Games Republic erhalten.

This War of Mine ist für PC, PlayStation 4, Xbox One und mobile Geräte erhältlich. Das neueste Projekt des Studios hört auf den Namen Frostpunk und befindet sich derzeit in Entwicklung.