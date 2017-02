This Is the Police

Bereits im August 2016 erschien This Is the Police für den PC, nun sollen auch Konsolen-Freunde auf ihre Kosten kommen.

THQ Nordic hat heute per Pressemeldung bestätigt, dass das bereits für PC veröffentlichte This Is the Police nun auch seinen Weg auf Konsolen finden wird. Das Strategiespiel, in dem ihr in die Rolle von Polizeichef Jack Boyd schlüpft und euch mit der hässlichen Fratze von Freeburg auseinandersetzen dürft, soll ab dem 22. März 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.

Im Spielverlauf kommt euren Entscheidungen große Bedeutung zu, denn dieser wird sich abhängig von diesen verändern. Ansonsten müsst ihr euren polizeilichen Pflichten nachkommen und es mit allerhand Schurken und Ganoven aufnehmen. Fälle gilt es zu lösen, in dem ihr Beweise sammelt und Taten rekonstruiert.