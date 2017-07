Nach der Veröffentlichung von Thimbleweed Park für PC und Xbox One im März widmet sich das Entwicklerstudio Terrible Toybox nun auch der PlayStation 4.

Das klassische Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park wird nach Angaben von Ron Gilbert, Chef von Terrible Toybox, am 22. August für die Sony-Konsole im PlayStation Store erscheinen.

In dem via Kickstarter erfolgreich finanzierten Titel untersucht ihr in Person der Ermittler Ray und Reyes, was dem Mann zugestoßen ist, dessen Leiche unter einer Brücke gefunden. Bei euren Ermittlungen in der Kleinstadt von Thimbleweed Park stolpert ihr aber über allerlei merkwürdige Vorgänge.

Inspriert wurden die Entwickler, die schon an Klassikern wie Monkey Island, Maniac Mansion und Zak McKraken beteiligt waren, unter anderem von Twin Peaks, Stephen King und Akte X.