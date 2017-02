Mit Thimbleweed Park steht ein neues Adventure in den Startlöchern, das an die guten alten Klassiker aus früheren Tagen erinnern möchte. Nun gibt es einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Das Entwicklerteam hat nun Nägel mit Köpfen gemacht und bestätigt, dass Thimbleweed Park bereits im neuen Monat März erscheinen soll. Konkret hat man den 30. März 2017 als Erscheinungstermin für das Point-&-Click-Adventure von Ron Gilbert und Gary Winnick bestätigt.

Der Titel befand sich zuvor bereits seit geraumer Zeit in Entwicklung. Die Finanzierung via Crowdfunding bei Kickstarter ging bereits im Winter 2014 über die Bühne. Die Veröffentlichung erfolgt zum genannten Termin nun für Xbox One, Windows, Mac und Linux. Andere Plattformen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.