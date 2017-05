In der letzten Woche kamen Gerüchte um eine Fortsetzung der Stealth-Reihe Thief auf, doch dieses scheinen nun dementiert worden zu sein.

Zu Thief befindet sich aktuell eine Verfilmung in Arbeit und das zuständige Filmstudio hatte in einer Beschreibung verlauten lassen, dass der Streifen passend zu einem weiteren Spielableger der Thief-Reihe erscheinen soll. Befindet sich also der fünfte Teil der erfolgreichen Serie in Arbeit? Wenn man den Aussagen eines Entwicklers von Eidos Montreal Glauben schenken mag, dann nicht.

Der Chef des bislang für die Reihe zuständigen Entwicklerstudios, David Anfossi, hat sich zu den neuen Spekulationen via Twitter zu Wort gemeldet und jedenfalls eine Aussage getätigt, die sich als Dementi werten lässt.

"Offensichtlich entwickeln wir Thief 5! Jetzt haben wir also schonmal einen Titel ... Wir müssen nur noch ein Team aufbauen, ein Budget ... Vergesst es einfach!", so die deutlichen Worte von Anfossi, die wenig Spielraum für Interpretationen lassen. Solange die Franchise nicht gerade zu einem neuen Entwicklerstudio umgesiedelt ist, befindet sich entgegen der Formulierung von letzter Woche kein neuer Teil in Arbeit - leider.