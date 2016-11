Avalanche kündigt Open-World-Jagdspiel an

theHunter: Call of the Wild

Die Avalanche Studios haben heute mit theHunter: Call of the Wild ihr neuestes Spiel offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Jagd-Titel in einer offenen Spielwelt.

Die Jagd-Simulation wird von Expansive Worlds entwickelt und erscheint via Avalanche Studios Anfang 2017 für den PC. Zuvor soll es noch eine geschlossene Beta-Testphase geben, die vom 06. bis 09. Dezember 2016 andauern wird. Den Reveal-Trailer, der komplett in der Ingame-Engine gerendert wurde, könnt ihr euch anbei ansehen.

Die Macher versprechen eine immersive Jagd-Erfahrung, in der die Wildnis zum Leben erweckt werden soll. Das Spiel soll sich durch eine hohe Open-World-DNA auszeichnen. Komplexes Tier-Verhalten, dynamische Wetter-Events, vollständige Tag-Nacht-Zyklen, simuliter Ballistik, ein Windsystem, 50 Quadratkilometer an begehbarem Terrain sowie verschiedene Missionen und Herausforderungen sind weitere Features des Spiels.