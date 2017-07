The Wolf Among Us

Nachdem Telltale Games im Rahmen der bevorstehenden San Diego Comic-Con Neuankündigungen in Aussicht gestellt hat, hofften viele aufgrund eines Retweets auf ein Sequel zu The Wolf Among Us. Diese Hoffnungen könnten aber wohl enttäuscht werden.

Adam Harrington vertonte in The Wolf Among Us den Charakter Bigby Wolf und hat anlässlich der Ankündigung des SDCC-Auftritts von Telltale Games einen Retweet vom Stapel gelassen. Da er nicht sonderlich aktiv bei Twitter ist, deuteten Viele diesen Umstand als bevorstehende Ankündigung von The Wolf Among Us: Season 2. Diese Hoffnungen dürften aber enttäuscht werden.

Nun hat sich nämlich Job Stauffer, Head of Creative Communications, zu Wort gemeldet und betont, dass er sich um die Leute Sorgen mache, die sich aufgrund des Retweets falsche Hoffnungen machen würden. Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass Adam Harrington schließlich auch die wenigen Worte eingesprochen, die Groot in Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series vom Stapel gibt.

Kurzum: Aktuell erscheint eine Ankündigung rund um diese Spielereihe deutlich wahrscheinlicher als ein Sequel von The Wolf Among Us. Wir halten euch auf dem Laufenden.