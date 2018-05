The Wolf Among Us: Season 2

Nach etlichen Gerüchten hatte Telltale Games vor einiger Zeit die Fortsetzung von The Wolf Among Us auch offiziell bestätigt. Diese sollte eigentlich noch 2018 starten, doch jetzt wurde eine spürbare Verschiebung des Release-Termins bestätigt.

The Wolf Among Us: Season 2 wird nicht mehr wie geplant im laufenden Jahr 2018 erscheinen. Das hat Entwickler Telltale Games nun bekannt gegeben. Die Fortsetzung der Adventure-Reihe im Episodenformat war auf der San Diego Comic-Con im vergangenen Jahr für Ende 2018 bestätigt worden.

Wie die Macher nun jedoch bekräftigten, wird man diesen Termin nicht einhalten können. Stattdessen soll die zweite Staffel nun erst irgendwann im kommenden Jahr 2019 veröffentlicht worden. Zurückzuführen sei das auf "einige fundamentale Änderungen", so Telltale Games.

Die zusätzliche Zeit solle nun dafür genutzt werden, sich noch mehr auf die Qualität des Titels zu fokussieren sowie auch mit einigen Dingen zu experimentieren, die den Titel zu "etwas wirklich Speziellem" machen sollen. "Diese zusätzlichen Monate geben uns die Zeit, die wir brauchen, um unsere beste Arbeit abzuliefern", so die Macher abschließend zum Thema.

Grund zur Sorge gebe es jedoch nicht, denn: "Wir sind extrem enthusiastisch, wie es mit dem Spiel bislang voran geht und wir können es kaum erwarten noch tiefer zu graben." Weitere Infos soll es nun im weiteren Jahresverlauf zur zweiten Staffel von The Wolf Among Us geben. Die erste Season war 2014 veröffentlicht worden.