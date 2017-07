The Wolf Among Us 2

Jetzt ist es offiziell. The Wolf Among Us 2 erscheint 2018 für diverse Plattformen und erzählt eine brandneue Geschichte mit den altbekannten Charakteren.

Die Entwickler von Telltale Games haben in Zusammenarbeit mit DC Entertainment und Warner Bros. Interactive Entertainment eine zweite Staffel zu The Wolf Among Us angekündigt. Diese ist für 2018 geplant und basiert ebenfalls auf der Comic-Reihe "Fables". Erzählt wird eine frische Geschichte, bei der man sich allerdings wieder auf die altbekannten Charaktere wie Bigby Wolf oder Snow White freuen darf.

Die zweite Staffel von The Wolf Among Us erscheint für Xbox One, PlayStation 4, PC, Mac, iOS und Android. Weitere Plattformen sollen später angekündigt werden. Im Vorfeld der Ankündigung hatte es bereits Spekulationen gegeben, ehe ein vermeintliches Dementi folgte.