Via Twitter hat sich Jonathan Blow über eine Switch-Version von The Witness geäußert. Das Puzzlespiel erschien nach dem ersten Werk des Indie-Entwicklers, Braid.

Jonathan Blow, der Entwickler von Braid, hat via Twitter mitgeteilt, dass derzeit nicht an einer Umsetzung von The Witness für die Nintendo Switch gearbeitet wird. Im Januar dieses Jahres erschien das Puzzlespiel für die PlayStation 4 und PC während es für die Xbox One und Android bereits seit 2016 erhältlich ist. The Witness hat in weniger als einer Woche mehr Einnahmen als Braid erzielt. Dazu sei gesagt, dass Braid geringere Entwicklungskosten aufzuweisen hatte.

Ob zukünftig eine Portierung des Titels für die Nintendo Switch erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Jonathan Blow arbeitet derzeit an seinem nächsten Projekt.