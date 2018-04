Ihr seid auf der Suche nach Spielenachschub und zudem auch für klassische Titel offen? Dann könnt ihr euch jetzt eine kostenlose Vollversion von The Witcher in der Enhanced Edition sichern.

Hin und wieder könnt ihr online ja auch PC-Vollversionen abstauben, wobei aktuell Fans von Rollenspielen auf ihre Kosten kommen. Wer sich drei Jahre nach der Veröffentlichung von The Witcher 3: Wild Hunt auch mit den führeren Teilen der Reihe beschäftigen möchte, der kann sich nun den Erstling für lau sichern.

The Witcher ist nämlich in der optimierten Enhanced Edition via GOG.com kostenlos zu haben. Allerdings müsst ihr dafür noch einige Schritte abarbeiten. Zunächst müsst ihr euch den Free-to-Play-Titel Gwent: The Witcher Card Game über den Online-Anbieter sichern und diesen installieren.

Sobald ihr Gwent installiert habt, schreibt ihr euch mit eurem nun registrierten Account für den GOG.com-Newsletter ein; das Newsletter-Abo kann später zu jedem Zeitpunkt einfach wieder beendet werden. Habt ihr euch jedoch kurzzeitig auch für diesen eingetragen, könnt ihr als speziellen Bonus für die beiden Schritte nun auch die Vollversion der The Witcher: Enhanced Edition auf GOG.com herunterladen. Zudem gibt es als Extra auch ein Gwent Kartenfass mit fünf zusätzlichen Karten für den Free-to-Play-Titel.

Das erste The Witcher war ursprünglich 2007 veröffentlicht worden. Wer von der Enhanced Edition überzeugt ist und sich nicht nur mit dem aktuellen Teil, sondern auch mit dem direkten Nachfolger The Witcher 2: Assassins of Kings beschäftigen möchte, der kann sich auch diesen in der Enhanced Edition aktuell mit einem Rabatt von 85 Prozent sichern. The Witcher 3 ist um 50 Prozent im Preis gesenkt.