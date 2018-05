The Witcher bekommt bekanntlich eine eigene Netflix-Serie. Aber wer wird die Hauptrolle spielen? Der Regisseur Tomasz Baginski äußert sich zum Thema.

Wir wissen über die kommende The-Witcher-Netflix-Serie noch sehr wenig. Doch das soll sich bald ändern. Der mit dem Projekt betraute Regisseur Tomasz Baginski verriet auf der polnischen Fantasy- und Science-Fiction-Messe Pyrkon, dass sich das aber bald ändern wird. In drei Monaten möchter er uns den Schauspieler vorstellen, der in die Rolle von Geralt von Riva schlüpft.

Tatsächlich Regie führen wird Baginski vorerst aber nur in einer Folge - mindestens. Er wird primär als Produzent der Serie in Erscheinung treten. Das Universum um den Hexer ist bei ihm übrigens in guten Händen: Er ist für die Render-Intros aller drei Witcher-Spiele verantwortlich und sollte wissen, wie er die Geschichte anfassen muss. The Witcher ist allerdings nicht das einzige Projekt, an dem der gute Herr arbeitet. Parallel beschäftigt er sich mit seinem eigenen Film Twardowsky 3.14.

Wer wäre eurer Meinung nach die Idealbesetzung für Geralt?