Update für PS4 Pro & Xbox One X in Arbeit

Das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt wird auf Xbox One X und auch PlayStation 4 Pro Patches erhalten, um die Mehrleistung der neuen Konsolen zu nutzen, wie die Entwickler bekannt gaben.

"Ich kann bestätigen, dass wir an The-Witcher-3-Patches sowohl für Xbox One X als auch für PS4 Pro arbeiten", so CD Projekt Red gegenüber Eurogamer. "Keine weiteren Einzelheiten im Moment. Mehr Informationen dazu kommen."

Auf der E3-Pressekonferenz von Microsoft am gestrigen Abend hatte man bereits ein Update von The Witcher 3: The Wild Hunt für Xbox One X in Aussicht gestellt. Sony-Fans dürfen sich nun aber ebenfalls auf ein entsprechendes Update freuen.