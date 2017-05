Wer bislang noch einen Bogen um die epische Rollenspiel-Reihe The Witcher gemacht hat, der bekommt nun eine gute Möglichkeit an die Hand, doch noch kostengünstig zuzuschlagen.

Bereits seit kurzem läuft im Humble Store bekanntermaßen ein großer Spring Sale, der bis zum 25. Mai mit diversen Angeboten und Rabatten lockt. Im Zuge dessen ist nun auch der große "The Witcher Sale" gestartet.

Im Rahmen der neuen Aktion könnt ihr euch die verschiedenen Spiele der Reihe mit Rabatten von 50 bis 85 Prozent sichern. Der erste Teil geht als Enhanced Edition beispielsweise für kostengünstige 1,19 Euro über die virtuelle Ladentheke, das Sequel kostet nur 2,99 Euro. Den aktuellen Teil The Witcher 3: Wild Hunt gibt es in der Game of the Year Edition für lediglich 24,99 Euro. Auch die Standard Edition sowie die DLC-Inhalte sind separat vertreten, ebenso das The Witcher Adventure Game. Ein Blick lohnt sich!