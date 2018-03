Mit der Witcher-Reihe hat CD Projekt RED seit Jahren stets ein heißes Eisen im Feuer, das stark vom Protagonisten Geralt lebt. Dieser bekannte Spielcharakter könnte in diesem Jahr nun erstmals auch in einem anderen Spiel einen Gastauftritt haben.

Geralt aus The Witcher wird im weiteren Jahresverlauf erstmals auch in einem andere PC- und/oder Videospiel zu sehen sein. Das hat wurde nun per Twitter seitens Community Manager Marcin Momot von Entwickler CD Projekt RED nahegelegt. Seither rätseln Fans, in welchem kommenden Titel Geralt wohl zu sehen sein wird.

Der populärste Vorschlag ist demnach derzeit SoulCalibur VI, und dafür gibt es durchaus mehrere Gründe. Schließlich hatten in der Prügelreihe von Bandai Namco bereits zahlreiche andere Videospielcharaktere einen großen Gastauftritt, darunter beispielsweise Link aus Zelda, Darth Vader persönlich oder auch Ezio Auditore aus Assassin's Creed.

Warum nun nicht auch noch Geralt aus The Witcher? Schließlich würde das waffenbasierte Gameplay der SoulCalibur-Reihe auch gut zum RPG-Charakter passen. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei SoulCalibur VI um den ersten neuen Teil seit mehr als sechs Jahren handelt, ist natürlich auch ein bekannter neuer Name notwendig, um das Kämpfer-Line-up zu bereichern.

Dafür spricht außerdem, dass es eine Verbindung zum Publisher Bandai Namco gibt, denn dieser hatte als Distributor auch The Witcher 3: Wild Hunt in Europa, Australien und Neuseeland mitveröffentlicht.

Andere Tipps bzw. Fan-Wünsche fallen auf Monster Hunter World oder Final Fantasy XV, doch bis auf Weiteres gilt SoulCalibur VI wohl als die wahrschenlichste Alternative. Wir halten euch auf dem Laufenden.