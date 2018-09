Fast täglich sickern neue Informationen zur Witcher-Serie auf Netflix durch. Jetzt wissen wir, wann etwa ein Start geplant ist.

Erst vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass der Superman-Darsteller Henry Cavill die Rolle des brühmten Hexers Geralt von Riva (Zur Meldung: The Witcher (Serie): Er spielt Hexer Geralt!) übernehmen wird, nun können wir schon von den nächsten Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Netflix-Serie vermelden, die sich aktuell in Arbeit befindet. Das Streaming-Portal hat seinen Platzhalter für die Serie aktualisiert und dabei verraten, wann wir etwa mit dem Start der ersten Folgen rechnen dürfen.

Dort steht, dass die Serie "The Witcher" 2019 starten wird. Damit ist das nächste große Fantasy-Projekt wesentlich früher dran als beispielsweise die Serie zu Herr der Ringe, die Amazon für 2021 angesetzt hat. Über Twitter hat die Autorin und Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich den aktualisierten Netflix-Eintrag veröffentlicht. Dort heißt es wörtlich: "Der Hexer Geralt, ein mutierter Monsterjäger, versucht in einer Welt seinen Platz zu finden, in der sich Menschen oft als bösartiger herausstellen als die Ungeheuer."

Zwar ist das bis jetzt alles andere als ein konkreter Termin, doch sofern die Pläne eingehalten werden, heißt das, dass wir spätestens in 15 Monaten damit anfangen können, Geralts Geschichte auf dem Fernseher zu verfolgen. Da die Dreharbeiten wohl noch nicht begonnen haben, ist aber eher mit der zweiten Jahreshälfte zu rechnen.