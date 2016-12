So sexy ist der Cosplay-Kalender

The Witcher 3: Wild Hunt

Wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk sucht, werdet ihr mit diesem beeindruckenden Witcher-3-Kalender vielleicht fündig. Darin seht ihr eines der beeindruckendsten Geralt-Cosplays, das den Verführer ganz in seinem Element zeigt.

In die Haut von Geralt schlüpft der deutsche Cosplayer Ben von Maul Cosplay, der das offizielle Promo-Model für CD Projekt Red im vergangenen Jahr war. Wer sich einige der Bilder des Kalender ansieht, erkennt, warum er die erste Wahl war. Vom muskulösen, vernarbten Körper, über den Sinn für Humor des Hexers, der in einigen Fotos zum Ausdruck kommt, bis zum melierten Haar stimmt jedes Detail. Auch Geralts Schwäche für hübsche Damen wird in dem Kalender gut repräsentiert.

Wer dagegen eine Schwäche für Geralt selbst hat, kommt in dem Witcher 3 Cosplay Kalender für das kommende Jahr 2017 ebenfalls nicht zu kurz. Zu den Momenten, die das kleine Kunstwerk festhält zählen Geralt und Yennefer auf dem Einhorn, Geralt in der Badewanne, Geralts berühmtes Gemälde, der Todeskampf zwischen Gerald und Eredin und viele mehr. Auch von einer "Überraschung" ist die Rede. Maul Cosplay ist ebenfalls für seine Cosplays von Corvo aus Dishonored 2, Snake von Metal Gear Solid und Khal Drogo von A Game of Thrones bekannt.