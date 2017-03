Während das Franchise rund um The Witcher riesige Erfolge feiert, bereut der Autor der Romanvorlage eine seiner Entscheidungen.

Noch bevor es das erste Videospiel zu The Witcher gab, hat Autor Andrzej Sapkowski das komplette Universum für eine Buchrreihe erschaffen. Nun hat der Schriftsteller in einem Interview über eine Fehleinschätzung des möglichen Erfolgs der Spiele geplaudert.

So sind die Verantwortlichen von CD Projekt RED an ihn herangetreten, um die spätere Hit-Reihe auf Basis seiner Schöpfung zu entwickeln. Da er jedoch an keinen großen Erfolg glaubte, verkaufte er die Rechte gegen eine einmalige Zahlung an das Studio.

Im Nachhinein bereut er diesen Schritt, da die Verantwortlichen ihm auch einen Prozentsatz vom Gewinn angeboten haben. Dieses Angebot habe er jedoch abgelehnt. Auch wenn er diesen Schritt bereut, freut er sich über den Erfolg der Reihe.