The Witcher 3: Wild Hunt treibt bereits seit Mai 2015 sein Unwesen, zählt aber immer noch zu den besten Rollenspielen der aktuellen Konsolengeneration. Das liegt auch daran, dass CD Projekt RED immer weiter am Titel schraubt - so auch mit einem neuen Update.

Die aktuelle Konsolengeneration um PS4 und Xbox One wurde ja bereits weiterentwickelt, so dass PS4-Spieler mit 4K-Gerät mittlerweile auf die PS4 Pro und in Kürze Microsoft-Gamer auf die Xbox One X zurückgreifen können. Diesen Entwicklungen trägt auch das Entwicklerstudio CD Projekt RED Rechnung und kündigte bereits im September entsprechende Updates für die beiden fortentwickelten und leistungsstärkeren Plattformen für The Witcher 3: Wild Hunt an.

Rund einen Monat später ist es nun soweit und das Update auf Version 1.50 von The Witcher 3: Wild Hunt ist live. Davon profitieren vor allen Dingen Inhaber einer PS4 Pro, denn der Patch bringt die grafischen Optimierungen für die leistungsstärkere Sony-Konsole mit sich, so dass sich diese Gamer nun über eine feschere Optik freuen dürfen. Darüber hinaus bietet das Update auch kleinere Performance-Verbesserungen.

Zudem hat CD Projekt RED auch direkt den Patch auf Version 1.51 nachgeschoben, der die Stabilität des populären Rollenspiels weiter verbessert. Ein 4K-Update für die Xbox One X ist ebenfalls in Planung; die neue Microsoft-Plattform erscheint Anfang November 2017.