CD Projekt RED feiert mit der Rollenspiel-Reihe The Witcher seit Jahren immense Erfolge. Als nächstes steht zwar das vielversprechende Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 auf dem Plan, doch auch in Sachen The Witcher könnte etwas Neues bereits in Arbeit sein.

Die Mannen von CD Projekt RED hatten zuvor häufiger betont, dass The Witcher 3: Wild Hunt das letzte Spiel der Reihe sein wird, das die Geschichte rund um Geralt thematisiert. Allerdings heißt das nicht zwangsläufig, dass man der erfolgreichen Rollenspiel-Marke gänzlich Lebewohl sagt - ganz im Gegenteil.

In einem Interview mit Bankier.pl deutete CEO Adam Kicinski nun an, dass ein neuer Titel der Reihe, deren Spiele sich weltweit insgesamt mehr als 33 Millionen Mal verkauft haben, schon in Arbeit sein könnte. Demnach habe das Entwicklerstudio neben Cyberpunk 2077 bereits ein zweites Projekt in der Mache.

"Für den Augenblick wollen wir uns wirklich auf Cyberpunk 2077 fokussieren, um unsere Ressourcen und die Aufmerksamkeit der Spieler nicht zu zerstreuen", so Kicinski. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass "die Zeit kommen wird", zu der man dann über das mysteriöse zweite Projekt "mehr sagen" könne.

Das führte zwangsläufig zu Rückfragen nach einem The Witcher 4. Zumindest einen derart nummerierten Teil wird es laut dem CEO aber nicht geben, einfach weil die bisherigen drei Titel eine abgeschlossene Trilogie darstellen würden. "Das heißt aber natürlich nicht, dass wir die Welt von The Witcher, die wir in über ein Dutzend Jahren erschaffen haben, zurück lassen. The Witcher ist eine von zwei Franchises, auf die wir unsere zukünftigen Aktivitäten innerhalb des Unternehmens aufbauen. Heute kann ich leider noch nicht mehr dazu sagen", so Kicinski abschließend.

Die beiden erwähnten Spielemarken dürften Cyberpunk 2077 und The Witcher sein. Und damit steigt die Chance doch sehr, dass es sich beim zweiten in Arbeit befindlichen Projekt eben um ein neues The Witcher handelt.