Die Ankündigung einer Netflix-Serie zu The Witcher stößt auf große Aufmerksamkeit und Begeisterung. Nun äußerte sich auch der englische Geralt-Sprecher zur Thematik und zeigte sich interessiert an dem Projekt, dementierte aber eine Mitarbeit.

Seit die The-Witcher-Netflix-Serie vor ein paar Tagen angekündigt wurde, ist die Spannung auf die Umsetzung der Fantasy-Romane von Andrezj Sapkowski groß. Fans der Rollenspiel-Reihe um den Hexer Geralt von Riva, mussten sich bereits damit abfinden, dass CD Projekt RED nicht an der Witcher-Serie beteiligt ist. Auf Nachfrage äußerte sich nun auch Doug Cockle, der Geralt von Riva in der englischen Version der Spiele seine Stimme leiht, zu einer möglichen Mitarbeit.

Demnach ist Cockle nicht in die Arbeiten an der Netflix-Serie zu The Witcher involviert. Zwar glaubt er, dass er es lieben würde daran mitzuwirken, aber wenn die Fans ihn erneut als Geralt von Riva erleben wollen, müssten sie sich an Netflix wenden. Angesichts der Unsicherheit welcher Art die The-Witcher-Serie sein wird, ist eine Beteiligung eines englischen Synchronsprechers in einer US-Serie eher als unsicher zu betrachten, sofern es sich nicht um eine CGI-Umsetzung handelt.

Für deutsche Fans der The-Witcher-Spiele wäre es wünschenswert, wenn Markus Pfeiffer, die deutsche Stimme von Geralt, in einer entsprechend synchronisierten Version der Netflix-Serie wieder zum Zug kommt. Doch ist aktuell noch nicht bekannt, wann mit der Umsetzung der Fantasy-Romane zu rechnen ist. Genauso ist unsicher, welche Geschichten die Serie adaptieren wird oder ob das Team, dem auch Autor Andrezj Sapkowski als kreativer Berater angehört, eine neue Handlung entwirft. Offen ist auch, ob die Serie die Rollenspiel-Reihe, deren bisher letzter Teil The Witcher 3: Wild Hunt ist, berücksichtigt.