Seit gestern steht fest: The Witcher erhält eine eigene Netflix-Serie. An dieser scheinen die Entwickler der bekannten Rollenspiel-Reihe zur polnischen Roman-Vorlage jedoch nicht beteiligt zu sein.

Der Erfolg von The Witcher geht nach der Rollenspiel-Reihe von CD Projekt RED, deren bisheriger Höhepunkt The Witcher 3: Wild Hunt darstellt, weiter. Wie wir gestern berichteten wird an einer The-Witcher-Netflix-Serie gearbeitet. Nun wurde bekannt, dass die Macher der Videospiele zu den Fantasy-Romanen von Andrezj Sapkowski nicht an der Verfilmung des Hexers beteiligt sind.

Ein Repräsentant von CD Projekt RED äußerte sich entsprechend gegenüber unseren Kollegen von IGN. Das Studio sei zwar nicht beteiligt, man wünsche dem Projekt aber das Beste und freue sich darauf die Serie auf Netflix anschauen zu können, heißt es in der Erklärung. Die Netflix-Serie zu The Witcher basiert auf der gleichnamigen Romane-Reihe von Andrezj Sapkowski. Der Autor ist im Gegensatz zur Rollenspiel-Umsetzung an der Verfilmung als kreativer Berater beteiligt. Sapkoswski zeigte sich begeistert bezüglich des Netflix-Projektes.

Als Produzenten fungieren unter anderem Sean Daniel („Die Mumie“) und Jason Brown („The Expanse“). Beteiligt an der Serie ist außerdem das für einen Oscar für visuelle Effekte nominierte polnische Studio Platige Image. Tomas Baginski, der sowohl bei den Intro-Videos der The-Witcher-Spiele als auch beim Teaser-Trailer von Cyberpunkt 2077 Regie führte, wird pro Staffel als Regisseur einer Episode an der Serie mitwirken.

Welche Geschichten die Netflix-Serie zu The Witcher erzählen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Auch zur Art der Serie oder einem möglichen Erscheinungstermin gibt es noch keine Angaben.