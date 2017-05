The Witcher

Nachdem am Anfang der 2000er Jahre bereits einmal eine Witcher-Umsetzung in die Hose gegangen ist, arbeitet jetzt der nächste große Anbieter an einer Serie rund um Geralt.

Hexer-Freunde aufgepasst: The Witcher bekommt vom Streaming-Anbieter Netflix eine eigene Serie spendiert. Die Buch-Reihe rund um Geralt, die auch schon auf PC und Konsolen drei Teile lang die Fans begeistert, befindet sich beim Studio Platige Image aktuell in Produktion, das bereits für den Oscar für visuelle Effekte nominiert war. Unklar ist bisher noch, ob die Serie eine Realverfilmung wird oder in CG umgesetzt wird.

Als Produzenten sind unter anderem Sean Daniel ("Die Mumie") und Jason Brown ("The Expanse") mit an Bord. Der polnische Autor der Witcher-Saga Andrezj Sapkowski äußerte sich gegenüber dem Unternehmen, dass er begeistert davon sei, dass Netflix eine Serie bringen wolle, die auf den Geschichten beruhe, an denen er 30 Jahre lang gearbeitet habe.

Die Netflix-Serie ist übrigens nicht die erste Adaption von The Witcher, die es auf den Flimmerbildschirm schafft. Bereits 2001 gab es mit „The Hexer“ eine Umsetzung des Franchise als Film, auf die eine Serie folgte. Die war allerdings nicht von Erfolg gekrönt und wurde nach 13 Folgen bereits wieder abgesetzt. Bleibt zu hoffen, dass der neuen Serie dieses Schicksal erspart bleibt.