Die The-Witcher-Neflix-Serie nimmt weiter Formen an. Jetzt wissen wir, welche Charaktere auf jeden Fall dabei sein werden.

Da sich sowohl die Witcher-Netflix-Serie, als auch die Witcher-Spiele an der polnischen Buchvorlage orientieren, hören wir bei der Enthüllung einiger Charaktere für die Serienverfilmung einige bekannte Namen. Natürlich ist Geralt der erste, der dabei bestätigt wird. Fernsehsendungen, die auf Büchern basieren, neigen dazu, neue Charakter in die Geschichte zu schreiben oder wichtige bereits existierende Figuren für spätere Staffeln aufzusparen. Im Fall der Witcher-Netflix-Serie hat die Showrunnerin und Drehbuchautorin Lauren Schmidt Hissrich eine Liste veröffentlich, die Fans des Hexers durch und durch bekannt vorkommen dürfte.

Abgesehen von Yennefer umfasst die Liste Namen wie Yennefer, Ciri, Triss, Milva, Regis und sogar Plötze. In einer ganzen Reihe von Tweets hat Schmidt Hissrich auch die wichtigsten Charaktermerkmale der Figuren genannt. Mit diesen Informationen kratzen wir zwar immer noch nur an der Oberfläche, aber sie geben möglicherweise einen kleinen Hinweis darauf, in welche Richtung die Serie geht.

Die Witcher-Serie hat bis jetzt noch keinen Starttermin, aber die Autorin wies darauf hin, dass die Entwürfe für die Pilotfolge erst vor wenigen Tagen fertiggestellt wurden.

And now, all in one handy thread... #TheWitcher characters.



GERALT IS:

Stoic.

Circumspect.

Balanced.

Fierce.

Soft-and-squishy-in-a-tiny-place-in-his-heart-that-he'll-never-reveal-until-maybe-the-end-and-even-then-it-will-just-be-a-hint — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 23. Februar 2018

YENNEFER IS:

Fiery.

Proud.

Shrewd.

Contradictory.

Seeking-to-fill-a-family-sized-hole-in-her-heart-even-though-she-resents-it-and-swears-she's-just-fine-on-her-own-but-she-is-not-and-we-love-her-for-being-both-independent-and-vulnerable. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 23. Februar 2018