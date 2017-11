CD Projekt RED hat weitere Einzelheiten zum kommenden Xbox-One-X-Update für The Witcher 3: Wild Hunt bekannt gegeben.

Das Update bringt bekanntermaßen die Unterstützung des Spiels in 4K-Auflösung mit, sofern ihr die Xbox One X an einen 4K-Fernseher anschließt. Aber auch Zocker mit 1080p-TV werden von der Mehrleistung der neuen Konsole profitieren können, The Witcher 3: Wild Hunt unterstützt den "Supersampling"-Prozess, wodurch die Kantenbildung erheblich reduziert wird und so ein deutlich schärferes Bild entsteht.

CD Projekt RED verspricht darüber hinaus verschiedene optische Verbesserungen, unter anderem höher aufgelöste Schatten, bessere Texturen und eine rundum höhere Performance als auf der Standard-Konsole.

Einen konkreten Termin für das Update nannten die Entwickler noch nicht, laut letztem Stand soll er "Ende des Jahres" verfügbar sein.