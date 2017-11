CD Projekt verrät: So steht es um ein weiteres Spiel mit Geralt

The Witcher

Mit der Rollenspiel-Reihe The Witcher hat CD Projekt RED ja ein wahres Epos geschaffen, das im Genre Maßstäbe gesetzt hat. Logisch, dass sich Fans daher einen weiteren Teil rund um Protagonist Geralt erhoffen. Doch wie stehen die Chancen dafür?

In einem neuen Interview mit der polnischen Webseite Strefa Inwestorow hat sich Adam Kicinski, CEO des polnischen Entwicklerstudios CD Projekt RED, nun zur Thematik geäußert. Demnach müssen Geralt-Fans stark sein, denn Geral of Rivia wird definitiv nicht mehr zurückkehren.

Intern habe man gegenwärtig keinerlei Pläne für ein viertes Witcher-Spiel; vielmehr sehe man die Trilogie nach dem Release von The Witcher 3: Wild Hunt als abgeschlossen an. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber anderweitig: Man sei sich natürlich dessen bewusst, dass es die Fans dem Studio wohl nicht vergeben würden, das Witcher-Universum komplett zu verlassen. Die Chancen dürften daher nicht schlecht stehen, dass man The Witcher ohne Geralt auf eine andere Art und Weise aufgreift; eine offizielle Ankündigung gibt es insoweit aber noch nicht.

Zuvor hatte bereits der Sprecher von Geralt, Doug Cockle, im September betont, dass auch er absolut nichts über ein viertes Witcher-Spiel wisse. Vielmehr fokussiere sich das Studio derzeit voll und ganz auf das neue Projekt Cyberpunk 2077. Und das ist auch nötig, schließlich soll Cyberpunk 2077 noch einmal "viel größer" werden als The Witcher 3.