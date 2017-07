In Witcher 3 Bosse zu killen ist auch schon schwer genug, ohne sich ihnen so zu stellen, wie Gott Geralt schuf. Aber genau das ist jetzt gelungen.

In The Witcher 3 sind die Bosse alles andere als leicht. Doch der YouTuber Aeraloth kann über all jene, die sich in voller Montur an ihnen schon die Zähne ausbeißen, nur lachen. Er hat alle Bosse des Hauptspiels inklusive beider DLCs geschlagen und sie regelrecht verhöhnt, indem er Geralt nichts weiter anzog als seine Unterhose - und zwar im Schwierigkeitsgrad "Death March".

Aeraloth durchläuft diesen Boss-Run fast schon mit einem müden Schulterzucken, denn er nimmt nicht einmal Schaden oder macht von irgendwelchen Buffs Gebrauch. In einem fast zweistündigen Video könnt ihr euch von dieser komischen Meisterleistung selbst überzeugen. Meint ihr, ihr könntet das auch schaffen?