Bereits seit Mai 2015 ist The Witcher 3: Wild Hunt erhältlich, zählt aber auch heute noch zu den besten Rollenspielen für die aktuelle Konsolengeneration. Da kommt es gerade recht, dass das Entwicklerstudio auch die leistungsstärkeren Varianten PS4 Pro und Xbox One X unterstützen wird.

Auf einer Präsentation hat CD Projekt RED in Person von President und CEO Adam Kicinski gegenüber Investoren bestätigt, dass das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt auch für die leistungsstärkeren Plattformen PS4 Pro und Xbox One X optimiert wird. Grund dafür sei unter anderem, dass das Spiel "einfach nicht alt" werde und sich weiterhin "phänomenal gut verkauft".

Wer das RPG künftig auf der PS4 Pro zocken möchte, der kann dies dann dank eines neuen Updates in einem hoch skalierten 4K tun; der Patch soll bereits "in wenigen Tagen" verfügbar sein. Bis zum Release der Xbox One X ist es dagegen noch etwas hin; diese erscheint bekanntermaßen am 07. November 2017. Die entsprechende 4K-Optimierung von The Witcher 3: Wild Hunt auf der Microsoft-Plattform soll daher "bis zum Ende des Jahres" nachgereicht werden.