The Walking Dead: The Final Season

Das letzte Abenteuer von Clementine hat vor Kurzem mit der ersten Episode begonnen. Doch nun stehen auch die Termine der weiteren Kapitel von The Walking Dead: The Final Season fest.

Die Entwickler von Telltale Games haben die Termine aller Episoden von The Walking Dead: The Final Season bekanntgegeben. Die erste Episode Done Running ist bereits seit dem 14. August erhältlich. Die letzte Staffel führt die Geschichte von Clementine während der Zombie-Apokalypse fort, die erstmals vor sechs Jahren begann. Die Termine der einzelnen Episoden könnt ihr der Übersicht entnehmen:

14. August 2018 - Done Running

25. September 2018 - Suffer The Children

6. November 2018 - Broken Toys

18. Dezember - Take Us Back

Solltet ihr die ersten Spiele nicht besitzen oder eure getroffenen Entscheidungen vergessen haben, dann hilft euch der The Walking Dead Story Builder. Dort könnt ihr erneut eine Auswahl treffen oder Änderungen vornehmen und euch auf die finale Staffel entsprechend vorbereiten. The Walking Dead: The Final Season ist derzeit für PC, PlayStation 4, Xbox One und mobile Geräte erhältlich.