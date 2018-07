The Walking Dead: The Final Season

The Walking Dead: The Final Season wird wahrscheinlich nicht der letzte Titel des Zombie-Franchises von Telltale Games sein. Auf der Comic Con äußerte sich der Creative Director dazu in einem Interview.

Auf der Comic Con in San Diego hat Kent Mudle, Creative Director von Telltale Games sich über das Potenzial für kommende Abenteuer basierend auf The Walking Dead geäußert. Derzeit steht die Veröffentlichung der vierten Staffel rund um Clementine bevor, aber weitere Ableger mit anderen Protagonisten können durchaus folgen. "Diese Season ist das Ende von Clementine's Reise. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.", erklärte Mudle. Auch wenn dies keine offizielle Bestätigung für weitere Spiele ist, so wird es vermutlich nicht das letzte Spiel mit der Lizenz von The Walking Dead von Telltale Games sein. Zuvor sind bereits Spin-Offs beispielsweise mit Michonne erschienen.

Derzeit befinden sich außerdem ein Spiel zur Netflix-Serie Stranger Things und The Wolf Among Us 2 bei dem Entwicklerteam in Arbeit. Diese Titel werden erstmals mit der Unity Engine entwickelt und nicht mehr mit der hauseigenen Engine von Telltale Games.