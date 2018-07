The Walking Dead: The Final Season

Ab dem 14. August startet The Walking Dead von Telltale Games in die finale Staffel rund um Clementine. Erste Eindrücke könnt ihr aber schon ab sofort sammeln!

Telltale Games und Skybound Entertainment von Walking-Dead-Schöpfer Robert Kirkman haben eine spielbare Demo zum nahenden The Walking Dead: The Final Season angekündigt. Der Abschluss der Spielereihe rund um Clementine erscheint am 14. August 2018, doch dank der Probierversion könnt ihr euch nun vorab selbst ein Bild machen.

In der spielbaren Demo, die ab sofort auf den Plattformen PS4 und Xbox One zum Download bereit steht, könnt ihr die Eröffnungssequenz der kommenden ersten Episode anspielen. Dabei könnt ihr unter anderem auch Eindrücke vom nagelneuen Kampfsystem, dem Kamerasystem und der überarbeiteten Grafik sammeln.

Während die Probierfassung für die beiden populären Heimkonsolen zum Download bereit steht, wird die finale Staffel ab dem 14.08.18 darüber hinaus auch auf PC und Mobile-Plattformen durchstarten. Vorbestellungen für alle enthaltenen Episoden sind zum US-Preis von 19,99 Dollar möglich. Die Staffel wird vier Episoden umfassen, die nach und nach veröffentlicht werden.

Wer den Serieneinstieg wagen möchte, kann per Vorbestellung ein besonderes Schnäppchen machen, denn auf PS4 und Xbox One erhalten Frühentschlossene dann alle 19 Episoden der bisherigen Staffeln für lau als Bonus.