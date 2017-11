The Walking Dead: The Final Season

Telltale Games wurde nicht zuletzt dank des Erfolges von The Walking Dead richtig groß. Nun steht mit The Walking Dead: The Final Season die abschließende Staffel der Spielumsetzung an, und für diese darf man auch auf die Rückkehr einer wichtigen Persönlichkeit zählen.

Telltale Games bringt einen der Stars der ersten Staffel von The Walking Dead für die abschließende Season zurück. Nein, dabei handelt es sich keineswegs um einen Spielcharakter. Vielmehr ist damit Gary Whitta gemeint, der als Writer beim Entwicklerteam fungiert und für eine gelungene Story und Inszenierung sorgen soll.

Das ist umso bedeutender, als dass die erste Staffel von The Walking Dead gemeinhin als die beste in der Reihe gilt, was vor allen Dingen eben der großartigen Story sowie der Charakterentwicklung geschuldet ist. Dazu hat Gary Whitta stark beigetragen, schließlich fungierte er seiner Zeit als Co-Writer für die komplette Handlung sowie als Writer von Episode 4.

Nach dem ersten DLC namens "400 Days" zum Spiel verließ er die Reihe aber zunächst und war als Screenwriter am Kinoerfolg "Star Wars: Rogue One" beteiligt. Jetzt ist Whitta also wieder zurück im Boot und soll dafür sorgen, dass The Walking Dead: The Final Season den Abschluss erhält, den das Franchise verdient. Allerdings ist er dieses Mal nicht direkt als Writer tätig, sondern wird als Story-Berater fungieren und damit das Ende von Clementines Reise mitprägen.

The Walking Dead: The Final Season soll im kommenden Jahr 2018 durchstarten.