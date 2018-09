Es ist der Paukenschlag des Wochenendes: Telltale Games stellt den Dienst und alle aktuellen Projekte ein. Selbst The Walking Dead: The Final Season soll nicht zu Ende geführt werden. Jetzt äußert sich die Clementine-Darstellerin zum aktuellen Stand.

Eine offizielle Stellungnahme von Telltale Games steht weiter aus, aber so langsam aber sicher fügt sich das Bild. Der gestrige Bericht, wonach alle Mitarbeiter bis auf 25 entlassen und quasi alle Projekte eingestellt worden sind, entspricht offensichtlich der Wahrheit. In welcher Form es mit dem Entwickler weiter geht, bleibt aber ansonsten abzuwarten.

Leider Gottes scheint sich auch zu bewahrheiten, dass selbst das aktuelle The Walking Dead: The Final Season nicht mehr zu Ende geführt wird. Die vierte und letzte Staffel des Erfolgstitels wird demnach mittendrin abgebrochen; das Schicksal von Clementine wird sich damit womöglich niemals abschließend klären. Das zumindest ist auch der aktuelle Kenntnisstand von Clementine-Darstellerin Melissa Hutchinson, die sich sehr traurig via Twitter zu Wort gemeldet hat.

Sie habe zu den Hintergründen wie alle anderen auch nicht alle Details, was eigentlich auch das Schicksal von The Walking Dead betreffe, aber: "Nach meinem Kenntnisstand werden sie Episode 2 veröffentlichen und das war es dann. Es verletzt mich, dass ihr Fans die Reise von Clem nicht bis zum Ende sehen werdet."

Hello friends. I am so very deeply moved by the messages of love that I, and the folks from @telltalegames have been receiving. Yesterday was one of the toughest days ever. A lot of hearts were broken, including mine. Please read the attached. #TelltaleJobs #Clementine #TWD pic.twitter.com/Fb68z86j8e